Inter faz mudança estratégica para jogo decisivo contra o São Paulo

Colorado viaja nesta segunda-feira (1º) para São Paulo Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter fez uma mudança estratégica na preparação para o jogo decisivo contra o São Paulo, na quarta-feira (3), na Vila Belmiro. A partida é crucial na luta contra o rebaixamento.

Em função da importância do confronto, o Inter viaja na tarde desta segunda-feira (1º) para São Paulo. Na terça-feira (2), o Colorado fará um treino no CT do Corinthians.

Normalmente, o Inter tem como padrão as viagens apenas na véspera das partidas, após o último treino ser realizado em Porto Alegre. A decisão acontece simultaneamente com a chegada de Abel Braga ao clube. O técnico, porém, não teve influência na mudança, que já estava definida anteriormente.