Inter estipula prazo para anunciar novo treinador

Enquanto as movimentações seguem nos bastidores, o Inter já estipulou um prazo para ter o seu novo técnico, algo que deve ocorrer nos próximos dias.
A intenção é de que o anúncio seja feito até a quarta-feira (17). A indicação foi dada pelo presidente Alessandro Barcellos na noite desta segunda-feira (15), após sessão do Conselho Deliberativo no Estádio Beira-Rio.
Até a manhã desta terça-feira, o ficha 1 era Tite, que acertou-se com o Cruzeiro, segundo apuração do site ge.globo.
Outro nome na pauta
A diretoria analisa outros nomes no mercado. Abel Braga, diretor esportivo, adiantou que dois brasileiros e dois estrangeiros estão em pauta.
Conforme trouxe a reportagem de Zero Hora, um dos estrangeiros mencionados é Eduardo Domínguez, técnico campeão argentino com o Estudiantes.
O título foi conquistado no último final de semana, diante do Racing, nos pênaltis. Apesar do contrato se encerrar em dezembro, Domínguez não deve renovar.
O nome do argentino já esteve próximo em 2022, após boa campanha com o Colón, pelo qual foi campeão argentino pela primeira vez, mas foi preterido pelo uruguaio Cacique Medina.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲