Inter estipula prazo para anunciar novo treinador

Barcellos espera receber a resposta positiva de Tite, mas já procura por alternativas. Renan Mattos / Agencia RBS

Enquanto as movimentações seguem nos bastidores, o Inter já estipulou um prazo para ter o seu novo técnico, algo que deve ocorrer nos próximos dias.

A intenção é de que o anúncio seja feito até a quarta-feira (17). A indicação foi dada pelo presidente Alessandro Barcellos na noite desta segunda-feira (15), após sessão do Conselho Deliberativo no Estádio Beira-Rio.

Até a manhã desta terça-feira, o ficha 1 era Tite, que acertou-se com o Cruzeiro, segundo apuração do site ge.globo.

Outro nome na pauta

A diretoria analisa outros nomes no mercado. Abel Braga, diretor esportivo, adiantou que dois brasileiros e dois estrangeiros estão em pauta.

Conforme trouxe a reportagem de Zero Hora, um dos estrangeiros mencionados é Eduardo Domínguez, técnico campeão argentino com o Estudiantes.

O título foi conquistado no último final de semana, diante do Racing, nos pênaltis. Apesar do contrato se encerrar em dezembro, Domínguez não deve renovar.

O nome do argentino já esteve próximo em 2022, após boa campanha com o Colón, pelo qual foi campeão argentino pela primeira vez, mas foi preterido pelo uruguaio Cacique Medina.