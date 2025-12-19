Inter espera por executivo e dá protagonismo a dirigentes formados no Beira-Rio

Ex-volante colorado está envolvido na final da Copa do Brasil. Rodrigo Coca / Agência Corinthians / Divulgação

Apesar de garantir a permanência de Abel Braga para 2026 — agora como diretor técnico —, ainda há uma peça no departamento de futebol que o Inter tenta fechar para a próxima temporada: o executivo de futebol.

Com o cargo vago desde o desligamento de André Mazzuco após o término do Brasileirão, a diretoria colorada mira Fabinho Soldado, ex-volante campeão da Libertadores e do Mundial em 2006, e atualmente no Corinthians.

Mesmo com a anuência de Abel, a negociação tem como empecilho a final da Copa do Brasil agendada para domingo (21), onde o clube paulista disputará o título contra Vasco, no Maracanã.

Outro nome bem quisto internamente no Beira-Rio é Deive Bandeira. Contudo, este é um nome mais difícil, pois já deixou o cargo de gerente de mercado colorado em 2024 para assumir posto de destaque na Eagle Football — holding que gere, entre outros clubes, o Botafogo.

Enquanto não conclui as tratativas para contratar este profissional, o clube dá protagonismo a dois dirigentes formados em casa: Felipe Dallegrave, que compunha o departamento jurídico e foi transformado em diretor de futebol, e Ricardo "Caco" Sobrinho, atual gerente de mercado. A dupla, inclusive, viajou a Montevidéu para concluir o acerto com o técnico Paulo Pezzolano.

— Nós temos dois nomes com possibilidades de consenso, mas não estamos preocupados. Estou impressionado com o Dallegrave. Tudo que é problema aqui, ele, o Adriano (Loss, supervisor de futebol) e o Caco estão resolvendo. Então, não vamos ter pressa para colocar alguém só para ter o executivo. Precisa ter, mas eles estão quebrando o galho porque sabem que eu vou tentar servir da melhor maneira ao treinador. Mas, da parte financeira, estou totalmente excluído. Vamos esperar um pouco. O que estamos tentando fazer é não errar e trazer alguém que possa realmente aportar coisas boas para nós — comentou Abel Braga na apresentação como diretor técnico.

Cargo político

Além dos profissionais remunerados, o clube pretende também eleger antes da virada do ano um novo vice-presidente de futebol para ocupar a pasta que ficou vaga com a saída de José Olavo Bisol.

O cargo é político e, portanto, não recebe salários. Apesar de não ter tanto protagonismo nas negociações e tomadas de decisões do futebol, o cargo é previsto no estatuto do clube e, geralmente, ocupado por um conselheiro de movimento político que dá sustentação à gestão do presidente.