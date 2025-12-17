Inter espera concluir as negociações com o técnico Paulo Pezzolano nesta quarta-feira

Pezzolano é uruguaio e tem 42 anos. CESAR MANSO / AFP

O Inter deu passos importantes na noite desta terça-feira (16) para contratar o técnico uruguaio Paulo Pezzolano. Dois representantes do clube estiveram em Montevidéu para se reunir com o treinador e encaminhar o acordo.

Segundo apuração de Zero Hora, o anúncio oficial pode ocorrer nesta quarta-feira (17), data estipulada pelo presidente colorado, Alessandro Barcellos, para a definição do nome que comandará o time na próxima temporada.

A contratação de Pezzolano conta com o apoio de Abel Braga e seu nome já estava no radar do Inter em 2024, antes da chegada de Roger Machado. O uruguaio estava livre no mercado desde que deixou o Watford, da Inglaterra, em outubro.

Histórico do treinador

Após se aposentar como jogador, Paulo Pezzolano investiu na carreira de técnico, atuando no Montevidéu City Torque e Liverpool, do Uruguai, Pachuca, do México, Valladolid, da Espanha, e Watford, da Inglaterra. Entre 2022 e 2023, passou pelo Cruzeiro e foi campeão da Série B.

O trabalho mais recente encerrou em outubro. Acabou demitido do Watford, da segunda divisão da Inglaterra. Permaneceu apenas 10 partidas, com três vitórias, três empates e quatro derrotas.