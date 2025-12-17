Inter

Avanço
Notícia

Inter espera concluir as negociações com o técnico Paulo Pezzolano nesta quarta-feira

Representantes do clube estiveram reunidos com o treinador uruguaio em Montevidéu

Valéria Possamai

Enviar email

Geison Lisboa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS