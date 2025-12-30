Inter

Com reservas e guris da base
Notícia

Inter esboça time para a estreia no Gauchão; confira a provável escalação

Primeiro jogo oficial da equipe colorada em 2026 será no dia 11 de janeiro, contra o Novo Hamburgo, no Beira-Rio

Filipe Duarte

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS