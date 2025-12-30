Inter esboça time para a estreia no Gauchão; confira a provável escalação

Equipe será formada por atletas que terminaram o ano entre os reservas e jovens da base, como Gustavo Prado (foto). Lucas Costa / Inter

O Inter esboçou o primeiro time de 2026. Durante treinamentos realizados no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, o auxiliar Pablo Fernandez, que comanda as atividades neste começo de pré-temporada, realizou um trabalho tático e escolheu os 11 atletas que devem estrear no Gauchão.

Para enfrentar o Novo Hamburgo na primeira rodada, no Beira-Rio, no dia 11 de janeiro, a equipe será formada por jogadores que encerraram a temporada entre os reservas, como o zagueiro Clayton Sampaio e o lateral-direito Alan Benítez, mais jovens das categorias de base, como o meia Allex, 19 anos, e o atacante Raykkonen, 17.

A primeira escalação desenhada teve: Anthoni; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Alisson; Richard e Ronaldo; Allex, Yago Noal e Gustavo Prado; Raykkonen.

Ainda completam os treinamentos os goleiros Kauan Jesus e Diego Esser; os zagueiros Pedro Kauã e Lázaro; os laterais Yan Henrique e Pablo; os volantes Denis, Benjamin e Kauan Alves; o meia João Kempes; e os atacantes Diego Coser, Carlos Eduardo, João Victor, Leandro Kauã e João Bezerra.

Os demais jogadores do elenco se reapresentarão apenas no dia 3 de janeiro, quando começarão as atividades comandadas pela comissão técnica de Paulo Pezzolano no CT Parque Gigante. A ideia é que o time principal entre em campo a partir da quarta rodada.