Inter encaminha venda de volante para o Orlando City

O Inter deve confirmar nas próximas semanas mais uma venda na temporada. Luiz Otávio tem negociação encaminhada para atuar no Orlando City. A direção colorada assinará e enviar a documentação da transferência nos próximos dias.

As tratativas entre os clubes acontecem há praticamente um mês. Envolvido no Brasileirão, o Inter acordou em sacramentar a saída após o término da competição. O valor pela liberação é de U$S3,2 milhões, cerca de R$ 17,5 milhões, e com bônus poderá chegar a U$S3,5 milhões.

O Inter tem 60% dos direitos econômicos e planejava executar a compra de 30% junto ao Juazeiro-CE por cerca de R$1 milhão. Não há confirmação se a operação foi realizada.

O volante, de 18 anos, lançado por Roger Machado, em 2024, foi escalado em 28 partidas e colaborou na conquista do Gauchão deste ano. Luiz Otávio não atuou nas últimas partidas do Brasileirão em virtude de uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda. Com isso, ele não deve ter uma despedida dentro de campo.

Nos bastidores, a documentação da venda deverá ser enviada à MLS, liga norte-americana, até quarta-feira (10). O anúncio oficial acontecerá após a realização de todos os trâmites.