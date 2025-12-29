Inter encaminha venda de Vitão, e jogador é aguardado no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo

Desde 2022, Vitão soma 192 partidas pelo Inter. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

A saída de Vitão do Inter deve ser confirmada nas próximas horas. O clube gaúcho admite que o negócio com o Flamengo está "bem encaminhado" e que falta somente a assinatura de contrato.

O impasse envolvendo os empresários do atleta foi superado e, segundo a imprensa carioca, o zagueiro é aguardado no Rio de Janeiro na terça-feira (30). Ele vai passar por exames médicos e deve ser anunciado pelo rubro-negro antes da virada do ano.

Pelo jogador, o Colorado vai receber cerca de 5,5 milhões de euros à vista, além do perdão dos 4,7 milhões de euros pela contratação de Thiago Maia, em 2024.