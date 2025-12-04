Inter

Na Vila Belmiro
Notícia

Inter é goleado pelo São Paulo e fica em situação crítica na luta contra o rebaixamento à Série B

Dominado pelos paulistas, Colorado foi derrotado com gols de Sabino, Maik e Luciano, e não depende mais de si para evitar a queda na última rodada do Brasileirão

Rafael Diverio

Direto de Santos

