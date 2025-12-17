Inter é condenado a pagar mais de R$ 28 milhões a empresário por venda de jogador em 2020

Bruno Fuchs foi vendido para o CSKA por 8 milhões de dólares. Ricardo Duarte / Sport Club Internacional / Sport Club Internacional

O Inter foi condenado pela Justiça a pagar R$ 28,6 milhões ao empresário Jair Peixoto, ex-agente de Luan e Valdívia. O processo envolveu a ida de Bruno Fuchs para o CSKA, da Rússia, que ocorreu em agosto de 2020. A decisão foi da 7ª Vara Cível de Porto Alegre.

Procurado, o Inter afirmou que o processo é antigo e não irá se manifestar publicamente sobre a decisão judicial.

Peixoto tinha um acordo com o Inter e com Fuchs e era o intermediário credenciado para realizar qualquer negociação do jogador. Neste contrato havia uma cláusula de exclusividade para representar o Colorado em negociações pelo zagueiro, atualmente no Palmeiras. O Inter não utilizou os serviços da Showball para a venda ao CSKA.

No processo, o clube alegou que não fez o pagamento da comissão por isso. A Justiça condenou o Inter a pagar 20% dos valores do negócio ao agente em decorrência da quebra da cláusula, com juros e correção monetária, além de pagamento de honorários e custas processuais. O valor da condenação chega aos R$ 28,6 milhões.

Na época, o presidente do Inter era Marcelo Medeiros e o vice de futebol era Alessandro Barcellos, atual presidente. O Inter vendeu Bruno Fuchs para o CSKA por 8 milhões de dólares (cerca de R$ 51 milhões na cotação da época), o que resultaria em cerca de R$ 10,2 milhões a ser pagos para o empresário em 2020.

Clube tentou dar CT como garantia

Conforme a sentença a qual o ge teve acesso, o clube gaúcho propôs pagar apenas 10% da comissão estipulada em contrato na época, apesar dos 20% previstos em contrato. A decisão judicial ocorreu em 2022, mas só se tornou pública nesta semana.

Ainda no processo, em outubro deste ano, o Inter entrou com recurso e interpôs agravo de instrumento para tentar manter o Centro de Treinamento Parque Gigante como garantia ao empresário, alegando que a área na beira do Guaíba vale cerca de R$ 100 milhões.

A decisão foi negativa ao agravo e manteve a obrigação de apresentar outro bem, já que não havia certeza da liquidez do CT colorado. Para que o recurso seja julgado, o Inter precisa garantir os R$ 28,6 milhões em juízo.

Jair Peixoto era empresário de nomes como Luan, ex-Grêmio e Corinthians, e Valdívia, que atuou no Inter, Cuiabá e Atlético-MG, entre outros.