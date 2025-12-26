Inter e Bahia debatem possível troca por Bruno Gomes 

Bruno Gomes está na mira do Bahia. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Inter e Bahia podem fazer uma troca de jogadores nos próximos dias. O Colorado manifestou interesse no lateral Iago, enquanto os baianos querem Bruno Gomes.

Nos últimos dias, o Inter contatou o Bahia para tentar a contratação do lateral formado na base colorada. O jogador, que tem contrato em Salvador até o fim de 2028, tem sido reserva.

O Bahia, por outro lado, quer a contratação de Bruno Gomes e sugeriu oferecer um valor pelo volante e mais a ida de Iago para o Beira-Rio. Não houve resposta do Inter até o momento.

Recentemente, a direção colorada recusou uma proposta do Athletico-PR por Bruno Gomes. Os paranenses ofertaram 4 milhões de euros (R$ 26,1 milhões), valor considerado baixo pelos dirigentes gaúchos.

Atualmente, o Inter busca uma alternativa para a posição e chegou a tentar a contratação de Iago ainda antes de o atleta acertar com o Bahia, em 2024. O lateral formado na base colorada foi vendido ao Augsburg em 2019.