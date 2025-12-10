Inter e Alan Patrick confirmam renovação de contrato até 2027

O camisa 10, de 34 anos, ampliou o vínculo do final do próximo ano até o final de 2027. Duda Fortes / Agencia RBS

Após o encerramento de 2025, que teve lados diferentes individualmente e de forma coletiva, Inter e Alan Patrick confirmam a renovação do vínculo até o final de 2027. O capitão da equipe, que lutou contra o rebaixamento no Brasileirão, teve o melhor rendimento em números da carreira. O contrato do meia foi prorrogado há alguns meses mesmo sem o anúncio oficial.

Segundo apurou a reportagem de Zero Hora, a documentação do camisa 10, de 34 anos, foi assinada ainda no primeiro semestre depois do assédio do mercado norte-americano. O Chicago Fire e o FC Dallas fizeram sondagens projetando uma proposta pelo articulador.

O momento era positivo com o título estadual e classificação na Libertadores. Jamais o clube projetou uma queda técnica coletiva, saídas precoces nas copas e campanha insuficiente no Brasileirão.

A informação foi ocultada pelos dirigentes do Departamento de Futebol e estafe do atleta nos últimos meses em virtude do foco na fuga do rebaixamento. Além da prorrogação, houve valorização salarial para o meia.

Em números individuais, o 2025 de Alan Patrick foi o melhor da carreira. Ele fez 21 gols e deu 13 assistências em 50 partidas. Nesta quarta-feira, três dias após a conclusão do ano, o meia usou as redes sociais para fazer um balanço: