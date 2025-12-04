Inter desaba na reta final e chega à última rodada em situação dramática

Ler resumo

Inter levou 3 a 0 ao natural do São Paulo, na Vila Belmiro. MAURÍCIO DE SOUZA / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Na última semana do Brasileirão, o Inter piorou definitivamente sua situação, possivelmente deixando-a irreversível. O time que abriu a parte derradeira do campeonato em 15º entra nos 90 minutos finais em 18º lugar.

Foram oito gols sofridos nos dois jogos como visitante; somente um marcado. Na hora da decisão, o time sucumbiu mais uma vez. O 3 a 0 para o São Paulo, na Vila Belmiro, pode ter sido a gota d'água.

Falta um jogo, no Beira-Rio, contra o Bragantino, e só uma combinação de resultados impede o segundo rebaixamento da história colorada.

Desmoronamento coletivo

O tombo foi tão grande que nem o estreante Abel Braga, nem o zagueiro Vitão e nem o vice de futebol, José Olavo Bisol, souberam explicar o que ocorreu. Até porque não deve ser fácil. Há um conjunto de erros que conduziram até essa situação.

O Inter entrou nas últimas rodadas sem goleiro. Ivan e Anthoni estão lesionados, e Rochet falha em todas as partidas, possivelmente também por não ter condições para estar em campo.

Os zagueiros não sustentam um meio-campo e integram a defesa que levou tantas goleadas. O meio-campo não sustenta. O ataque não faz gol. E o conjunto todo tem dificuldades em todo o resto.

Por exemplo, um dos aspectos citados por Abel Braga na entrevista coletiva foi o de não ganhar duelos. Na linguagem popular, o time perdeu todas as divididas. O São Paulo, que, na comparação com o Inter, tinha menos responsabilidade no jogo, se impôs.

— O duelo nada mais é do que querer mais do que o adversário. Eles têm que ter mais sacrifício, mais luta, para não levar gol bobo. Isso mexe com a qualidade de um time. Levar oito gols em dois jogos é surreal para uma equipe do tamanho do Inter, uma equipe gaúcha, que faz da marcação forte uma prioridade — resumiu Abel.

O tamanho da crise

O técnico entendeu de cara o que aconteceu. Sabe que só o imponderável salvará o Inter.

— Não depende mais de nós. Vamos jogar pela honra. A honra que esse clube sempre teve, de ter milhões de torcedores envolvidos em um sentimento de muita grandeza. Mas não deixa de ser um momento de muita tristeza. É essa a palavra que vou falar e repetir até domingo: honra — disse Abel.

Um abalado Abel. Um desanimado Abel. Logo ele, tão colorado. Quase sempre tão otimista. Igualmente tão corajoso.

— Pensei que ia fazer mais. Mas, nesse jogo, não consegui.

Responsabilidade

José Olavo Bisol, o vice de futebol, não quis conceder entrevista. Fez um "pronunciamento", meio que para defender Abel, meio que para assumir suas culpas.

— A responsabilidade é absolutamente nossa, da diretoria, do nosso departamento, nós, os executivos do departamento de futebol. Muito pelo contrário, nosso ídolo maior, treinador, que hoje aqui se coloca à disposição para ajudar o clube, absolutamente não tem nenhuma responsabilidade sobre esse momento que vivemos.

Depois, pediu uma última esperança aos colorados:

— Nos cabe aqui buscar até o último minuto. A diretoria vai falar em todo final de jogo e não vamos nos esconder. Temos convicção de que vamos buscar no nosso estádio uma vitória, e essa vitória terá de vir com esses jogadores, com esse ambiente, com essa comissão técnica. Queria pedir desculpa ao torcedor, principalmente aos que vieram aqui, com chuva e tudo.

A conta final

A 90 minutos do fim do Brasileirão, é preciso um milagre para que o Inter não caia pela segunda vez à Série B. Além de ganhar do Bragantino em casa, terá de torcer por uma combinação de resultados.

São dois de três: que o Fortaleza não ganhe do Botafogo, no Rio (e o Inter tire um gol a mais de diferença); que o Vitória não ganhe do São Paulo, em Salvador; ou que o Ceará perca para o Palmeiras, no Castelão.

Só que, a essa altura do campeonato, o mais improvável é o Inter ganhar um jogo, conseguir os três pontos.