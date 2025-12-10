Inter dá os primeiros passos para garantir permanência de Abel e na busca por novos dirigentes

Abel Braga e D'Alessandro não devem repetir a dobradinha em 2026. Jeff Botega / Agencia RBS

Após a saída de todo o departamento de futebol, na última terça-feira (8), o Inter se movimenta para reestruturar a pasta. A gestão Alessandro Barcellos já deu os primeiros passos para fechar a permanência de Abel Braga e contratar novos executivos.

A expectativa é de que novidades sejam anunciadas até a próxima sexta-feira (12), às 11h, quando o presidente concederá entrevista coletiva.

A prioridade, no momento, é definir os dirigentes remunerados, que conduzirão a busca por um novo técnico, chegadas e saídas de atletas. Por enquanto, Ricardo Sobrinho, gerente de mercado, e Felipe Dallegrave, diretor de futebol na parte jurídica e de gestão, são os responsáveis por tocar as demandas do departamento.

A definição de um novo vice-presidente ficou em segundo plano.

Futuro de Abel Braga

Abel deve virar coordenador técnico. O ex-treinador, que voltou para sua casa no Rio de Janeiro, deve se reunir com Barcellos nas próximas horas.

Até o final da manhã desta quarta-feira (10), ele ainda não havia sido procurado após as demissões de Mazzuco e D’Alessandro. Ambos tinham uma boa relação com Abel. Mesmo com as modificações, contudo, há confiança que ele aceitará o convite para permanecer no Inter.

Depois da conversa com Abel, a ideia é contratar um executivo, com o aval do ex-treinador. Dois nomes agradam num primeiro momento: Fabinho Soldado, executivo do Corinthians, e Deive Bandeira, diretor de negociações da Football Holdings, de John Textor. Os dois são considerados pelos vínculos atuais. Júlio Rondinelli, ex-Juventude, aparece como alternativa viável.

A contratação de mais um integrante para o departamento de futebol não está descartada. A nomenclatura e as funções seriam acertadas em conversas entre os dois novos comandantes.

Vice-presidência

Em paralelo, o Inter debate quem ocupará o cargo de vice-presidente de futebol em 2026. A gestão, no último ano de mandato, tenta uma costura política com movimentos até mesmo de oposição, para uma composição com o discurso de unificação colorada. Até o momento, nenhum convite oficial foi realizado, apenas interlocutores fizeram consultas informais.

Em cinco temporadas de Barcellos como presidente do Colorado, o clube vai para o quinto vice de futebol. Antes, João Patrício Hermann, Emilio Papléo Zin, Felipe Becker e José Olavo Bisol passaram pelo cargo.

Não há prazo para as conversas de bastidores terminarem e podem se arrastar por mais alguns dias.

