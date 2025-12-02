Inter congela negociações pelas vendas de dois jogadores

Vitão está no clube desde 2022 e é uma das lideranças do plantel. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Mesmo com necessidade financeira de arrecadar dinheiro com transferências de jogadores, o Inter tomou uma decisão: congelar negociações para saídas pelo foco no Brasileirão. Com isso, as investidas realizadas por Vitão e Luis Otávio devem ser retomadas na próxima semana. O clube precisa de cerca de R$55 milhões para atingir o orçamento da temporada.

O mais próximo a deixar o Beira-Rio é o jovem volante. Ele tem proposta do Orlando City para atuar na liga norte-americana.

A direção colorada fez contatos com o Juazeiro, do Ceará, para lucrar mais na transferência. 30% dos direitos econômicos estão fixados em R$1 milhão.

O recado ao Orlando, nordestinos e estafe do jogador é que as conversas avançarão após a finalização do Brasileirão. O jovem se recupera de lesão e não estará disponível para as últimas rodadas.

Fla quer um zagueiro

Já sobre Vitão, desde a metade do ano há um acordo de bastidor pela facilitação da venda. O Flamengo tem interesse e deverá avançar na próxima janela de transferências. Os moldes de uma eventual proposta pode envolver dinheiro e abatimento de divida.

O atual campeão da Libertadores admite buscar um goleiro e um zagueiro no mercado nacional. Vitão é o ficha 1, segundo apurou Zero Hora, e já houve um contato entre as diretorias com a combinação de tratativas nas próximas semanas.

O camisa 4 está no clube desde 2022 e é uma das lideranças do plantel. Qualquer cogitação de saída neste momento será negada publicamente pela importância do atleta. O contrato tem duração até dezembro de 2026.

O Inter arrecadou cerca de R$115 milhões em transferências. Faltam R$ 45 milhões para atingir os R$160 milhões orçados. O clube pretende superar os números pelas campanhas e lucros inferiores nas premiações das competições.