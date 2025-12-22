Inter conclui venda de volante para equipe dos Estados Unidos; saiba quanto o clube receberá

Luis Otávio deixa o Inter aos 18 anos. Ricardo Duarte/Internacional

O Inter finalizou os últimos detalhes para a saída do jovem Luis Otávio. O volante teve sua venda concretizada para o Orlando City, dos Estados Unidos.

Com a transferência, o Colorado deve lucrar um montante na casa de 3,2 milhões de dólares (R$17,8 milhões pela cotação atual). O valor correspondente à parcela de 60% dos direitos econômicos pertencente ao Inter.

A investida do time norte-americano havia sido noticiada pelo colunista Vagner Martins ainda em novembro. Nas últimas semanas, o jogador chegou a viajar para São Paulo para realização de exames. O contrato com o novo clube será de três temporadas.

Luis Otávio atuou em 28 partidas pela equipe principal do Inter, sendo cinco como titular, e fez parte da conquista do Gauchão 2025. Ele foi buscado no Juazeiro, do Ceará, e veio para Porto Alegre em 2023.