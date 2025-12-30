Inter cogita cancelar contrato com patrocinadora: "Nosso marketing tem trabalhado com outras possibilidades"

Direção colorada cogita rescindir contrato com atual parceira. Inter / Divulgação

O Inter pode ter um novo patrocinador estampado na sua camisa em 2026. O atraso nos repasses por parte da Alfa, atual parceira, pode levar ao cancelamento do contrato.

Durante o segundo semestre, a empresa alegou dificuldades de fluxo de caixa para realizar os pagamentos nas datas previstas no acordo. Os valores referentes a outubro foram quitados, mas os de novembro e dezembro estão atrasados.

A bet foi notificada pelo Inter. Em entrevista exclusiva à Zero Hora, o presidente Alessandro Barcellos admitiu a possibilidade do contrato vigente ser rescindido.

— De fato nós notificamos agora no final do ano o nosso patrocinador pelo inadimplemento de parcelas e isso vai levar, caso não aconteça, a revogação do contrato, o cancelamento do contrato. O nosso departamento de marketing já tem trabalhado com outras possibilidades que muito provavelmente no início da temporada, se esta questão não for resolvida com o atual patrocinador, será encaminhada a outra solução — afirmou.

Em caso de troca de parceira, a expectativa é manter os valores acordados em 2025.

— Importante manter as receitas nos mesmos patamares que a gente vinha trabalhando em 2025 — disse.

O contrato entre Inter e sua patrocinadora máster gira em torno de R$ 50 milhões anuais, com pagamentos mensais na cada de R$ 4 milhões. O contrato e o acordo tem duração de três temporadas.