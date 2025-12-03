Inter chega a Santos para decisão contra o São Paulo

Inter desembarcou em Santos no final da manhã desta quarta. Marcelo De Bona / Agencia RBS

Com logística diferenciada, o Inter chegou a Santos no final da manhã desta quarta-feira (3) para enfrentar o São Paulo, na Vila Belmiro. Além da preocupação com a decisão desta noite, a delegação também projeta a última rodada com um alerta: quatro titulares estão pendurados.

O deslocamento de Guarulhos até o litoral paulista levou cerca de duas horas. Não houve qualquer tipo de imprevisto e os atletas foram direto para uma área reservada para almoçar.

A programação será de descanso e, no final da tarde, a palestra de Abel Braga visará dar o ímpeto final na confiança do elenco, algo detectado como principal dificuldade pelo momento do time.

A equipe está encaminhada no esquema 3-6-1 com Rochet; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho.





Desfalques para a sequência?

Equipe colorada tem quatro jogadores pendurados. Marcelo De Bona / Agencia RBS

Quatro jogadores estão pendurados e preocupam caso recebam amarelos para o último confronto do Brasileirão, no domingo, diante do Bragantino. São eles: Alan Patrick, Bernabei, Bruno Gomes e Juninho, além de Gustavo Prado, alternativa no banco. Não há orientação para evitar faltas, mas naturalmente para cuidar reclamações ostensivas contra a arbitragem.

A delegação teve o retorno de dirigentes e componentes pelo caráter decisivo. Além de todo o departamento de futebol, juntaram-se, nas últimas horas, os vice-presidentes Miguel Dagnino e Victor Grunberg para aumentar o suporte e incentivo na Vila. O confronto começa às 20h.