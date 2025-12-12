Inter campeão de 1975: documentário de GZH reconta os 50 anos do primeiro título brasileiro

No dia 14 de dezembro de 1975 o Inter conquistou seu primeiro título nacional. Um marco na história do clube e do Rio Grande do Sul. Neste domingo (14), os colorados celebram os 50 anos da final vencido por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Beira-Rio, com o famoso “gol iluminado” de Elias Figueroa.

O “clube do povo” disputou 30 jogos naquela edição. O time treinado por Rubens Minelli tinha craques como Figueroa, Falcão, Carpegiani e Valdomiro. Venceu 19 partidas, empatou oito e sofreu apenas três derrotas. Foram 51 gols a favor e 12 contra.

Esse momento histórico é relembrado por Zero Hora no documentário Brasileirão de 1975 - Iluminado há 50 anos, que reúne três gerações de colorados. De um lado, o ídolo Valdomiro, 79 anos, autor do cruzamento certeiro para Figueroa. Do outro, o comunicador colorado do Grupo RBS Vaguinha, 45 anos, e o filho Théo, cinco anos.

Vaguinha com o filho Théo e Valdomiro. Renan Mattos / Agencia RBS

No especial, os três colorados conversam sobre como foi a trajetória do Inter no Brasileirão de 1975, apoiados por imagens de arquivo que mostram lances e gols da conquista. Valdomiro explica como o Inter jogava e por que é um time até hoje lembrado não só por colorados, mas por todos que gostam de futebol.

— Eu sempre digo que foi um título muito importante, não só para o Internacional, para nós jogadores, mas para a imprensa e para o futebol do Rio Grande do Sul — disse Valdomiro.

Vaguinha destaca que este primeiro título nacional do Inter é uma história que precisa ser recontada para que nunca seja esquecida.



— Vivemos o tempo em que quase tudo é descartável, não há espaço de armazenamento sobrando nas nossas memórias, por conta da velocidade e quantidade das informações que recebemos. Fazer nossos filhos parar para ouvir sobre a conquista de 1975 é fertilizar a raiz da história do Inter — explica.