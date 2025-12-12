Como foi a campanha do Inter até o título do Brasileirão de 1975; veja os gols da semifinal e da final

Lance do gol de Carpegiani contra o Fluminense pela semifinal do Brasileirão. Hipólito Pereira / Agencia RBS

O título que consagrou o Sport Club Internacional como um dos grandes do país e colocou o Rio Grande do Sul no mapa do futebol brasileiro completa 50 anos neste domingo (14).

Foi na tarde de 14 de dezembro de 1975, em Porto Alegre, com o Beira-Rio lotado de torcedores apaixonados, que o Colorado superou o estrelado time do Cruzeiro, de Belo Horizonte, e conquistou a inédita taça para um gaúcho.

A vitória veio com a cabeçada certeira do capitão Elias Figueroa, no início do segundo tempo. Sob o comando de Rubens Minelli, o Inter contava, além do zagueiro chileno, com craques como Paulo Roberto Falcão, Paulo César Carpegiani, Valdomiro e outros nomes hoje celebrados com honras pelos colorados.

Valdomiro foi personagem do documentário de GZH sobre os 50 anos do título. Veja abaixo.

A campanha vitoriosa

Para chegar ao título, o Inter enfrentou um longo caminho. O Brasileirão daquela época não tinha o formato atual de pontos corridos, mas era dividido em fases de grupos e mata-matas.

Ao todo, participaram 42 equipes, inicialmente distribuídas em quatro grupos — dois com 10 times e dois com 11. Os melhores colocados avançavam à segunda fase, com 20 clubes divididos em dois grupos. Depois, uma terceira fase com 16 times, seguida por semifinal e final em jogo único.

A caminhada vencedora do Inter teve 30 partidas. Foram 19 vitórias, oito empates e três derrotas, 51 gols a favor e 12 contra.

Entre os adversários, o principal rival colorado foi enfrentado duas vezes: empate em 1 a 1 com o Grêmio na primeira fase e vitória por 1 a 0 na terceira etapa.

Resultados da primeira fase:

Inter 3x1 Figueirense

Vitória 0x5 Inter

Goiânia 0x1 Inter

Portuguesa 0x2 Inter

Inter 1x1 Grêmio

Inter 1x0 Santa Cruz

Inter 1x0 Santos

Inter 5x0 Sergipe

América-RN 1x1 Inter

Campinense 0x3 Inter

Flamengo 2x1 Inter

Resultados da segunda fase:

Atlético-MG 0x2 Inter

Inter 2x0 Tiradentes

Inter 1x1 Cruzeiro

Inter 4x0 Remo

Inter 3x1 Fluminense

Inter 1x1 Corinthians

América-RJ 1x0 Inter

Coritiba 0x0 Inter

Inter 2x0 Guarani

Palmeiras 0x0 Inter

Resultados da terceira fase:

Santa Cruz 1x0 Inter

Inter 3x1 Sport Recife

São Paulo 0x0 Inter

Inter 1x0 Grêmio

Náutico 0x1 Inter

Inter 1x1 Flamengo

Inter 3x0 Portuguesa

Semifinal: Inter silencia o Maracanã

A fase semifinal era em jogo único. E o desafio foi contra o Fluminense, no dia 7 de dezembro de 1975, no Maracanã com mais de 97 mil pessoas.

Esse é considerado um dos jogos mais importantes da história do Inter fora do Beira-Rio. Isso porque o Colorado enfrentou aquele que era chamado no centro do país como a Máquina Tricolor. Não era para menos. Comandado por Didi, volante campeão mundial pela Seleção Brasileira de 1958 e 1962, o Fluminense tinha como estrelas Rivellino, Paulo César Caju e Félix.

No entanto, o Inter foi superior. Enquanto o volante Caçapava anulava Rivellino, o ponta-esquerda Lula e o meia Paulo César Carpegiani faziam os gols que deram a vitória ao time gaúcho.

— O Fluminense era chamado pela imprensa do centro do país como Máquina Tricolor. E naquele jogo do Maracanã, o Inter colocou a faixa na rua, deu a entender que seria campeão e foi — comenta Guerrinha, colunista de Zero Hora e que viu aquele Inter atuar.

Assista aos gols de Flu 0x2 Inter:

Fluminense (0)

Félix; Toninho, Silveira, Edinho e Marco Antônio; Zé Mário (Carlos Alberto Torres), Paulo César Caju e Rivelino; Gil, Manfrini e Zé Roberto (Cléber). Técnico: Didi.

Inter (2)

Manga; Valdir, Hermínio, Figueroa e Chico Fraga; Caçapava, Carpegiani e Falcão; Valdomiro (Jair), Lula e Flávio. Técnico: Rubens Minelli

Gols: Lula, aos 22 minutos do primeiro tempo; Carpegiani, aos 29 do segundo tempo

Estádio: Maracanã (Rio de Janeiro)

Público: 97.908

O jogo final: Inter conquista o título inédito

Então, chegou o histórico 14 de dezembro de 1975. O Cruzeiro, que havia passado pelo Santa Cruz-PE na semifinal, era um adversário temido. O clube mineiro seria campeão da Libertadores no ano seguinte e tinha craques como Raul, Nelinho, Piazza, Palhinha e Joãozinho.

O jogo foi truncado, com poucas chances para os dois times e um duelo particular entre o goleiro colorado Manga e o lateral e exímio cobrador de faltas Nelinho. O Inter chegou ao gol da vitória aos 11 minutos da segunda etapa, com gol de cabeça de Elias Figueroa após cobrança de falta de Valdomiro.

Após balançar as redes do goleiro cruzeirense Raul, com aquele que ficou conhecido como "gol iluminado", o Colorado segurou o placar apertado até o fim e conquistou seu primeiro troféu nacional.

— Quem batia as faltas era eu. Naquela jogada, o Figueroa sabia que eu iria bater na cabeça dele, porque eu botava a bola onde eu queria — lembra Valdomiro Vaz Franco, atacante do Inter na década de 1970 e uma referência do time colorado.

Torcedor de arquibancada na época, o ex-presidente do Inter Fernando Carvalho diz que se emociona quando recorda do jogo final.

— Lembro como se fosse hoje, aquela final com o Cruzeiro. Eu, meu pai, meu irmão, nós saímos cedo de casa, o nervosismo era tamanho. Depois de uma vitória maravilhosa contra o Fluminense, que nós conquistamos no Maracanã. Lembro do gol iluminado do Figueroa, a jogada do Valdomiro. Eu tenho tudo na memória.

Assista do gol de Figueroa:

Inter (1)

Manga; Valdir, Figueroa, Hermínio, Chico Fraga; Caçapava, Falcão, Carpegiani; Valdomiro (Jair), Flávio e Lula. Técnico: Rubens Minelli.

Cruzeiro (0)

Raul; Nelinho, Darci Menezes, Morais, Isidoro; Piazza, Zé Carlos, Eduardo; Roberto Batata, Palhinha e Joãozinho. Técnico: Zezé Moreira.

Gol: Figueroa, aos 11 minutos do segundo tempo.

Estádio: Beira-Rio (Porto Alegre)