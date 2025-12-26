Inter anuncia venda de jovem volante para o Orlando City

Volante Luis Otávio disputou 29 partidas pelo time principal do Inter. Ricardo Duarte/Internacional

O Inter comunicou, na manhã desta sexta-feira (26), que concretizou a venda do volante Luis Otávio ao Orlando City, dos Estados Unidos. O atleta foi liberado para viajar e dar sequência aos trâmites da transferência.

Com a negociação, o Colorado deve lucrar um montante na casa de US$ 3,2 milhões (R$ 17,8 milhões). O valor correspondente à parcela de 90% dos direitos econômicos pertencente ao Inter. O clube terá direito a 20% da plus-valia em uma futura venda.

Luis Otávio atuou em 29 partidas pela equipe principal do Inter, sendo cinco como titular, e fez parte da conquista do Gauchão 2025. Ele foi buscado no Juazeiro, do Ceará, e veio para Porto Alegre em 2023.

Confira a nota oficial do Inter

O Sport Club Internacional comunica que concretizou os termos da negociação definitiva para a transferência do volante Luis Otávio ao Orlando City Soccer Club, dos Estados Unidos.

O Clube informa que o atleta foi liberado para viajar aos EUA e dar sequência aos trâmites finais da operação.

Guri do Celeiro de Ases e carinhosamente conhecido no Clube como Pastor, Luis Otávio chegou ao Inter em outubro de 2022, disputou 29 partidas pela equipe profissional e fez parte do elenco campeão gaúcho deste ano.

O Internacional agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua carreira.