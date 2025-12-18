Inter anuncia Paulo Pezzolano como novo treinador

Paulo Pezzolano é o novo treinador do Inter. O anúncio foi feito pelo Colorado nesta quinta-feira (18). O uruguaio assinou contrato com a equipe gaúcha até dezembro de 2026. O nome surgiu após a recusa de Tite assumir o clube e acertar com o Cruzeiro.
Pezzolano, 42 anos, já esteve no radar colorado e interessava em 2024, ainda antes da chegada de Roger Machado. O uruguaio conta com o apoio de Abel Braga.
Trajetória
Após se aposentar como jogador, Paulo Pezzolano investiu na carreira de técnico, atuando no Montevidéu City Torque e Liverpool, do Uruguai, Pachuca, do México, Valladolid, da Espanha, e Watford, da Inglaterra. Entre 2022 e 2023, passou pelo Cruzeiro e foi campeão da Série B.
O trabalho mais recente de Pezzolano encerrou em outubro. Acabou demitido do Watford, da segunda divisão da Inglaterra. Permaneceu apenas 10 partidas, com três vitórias, três empates e quatro derrotas.
