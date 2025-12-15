Inter analisa técnico bicampeão argentino

Eduardo Domínguez, técnico campeão argentino com o Estudiantes. Juan Mabromata / AFP

Ainda à espera de uma resposta de Tite, o Inter paralelamente analisa outros nomes para assumirem o time caso o negócio não seja fechado. Abel Braga, diretor esportivo, adiantou que dois brasileiros e dois estrangeiros são analisados.

A preferência segue pelo ex-treinador da Seleção Brasileira, mas há apreensão após o Cruzeiro também entrar nas negociações com Tite. Com isso, os nomes estudados e admitidos por Abel Braga voltaram a ganhar força nesta segunda-feira (15).

Em entrevista à Bandeirantes, na última semana, ele deu pistas sobre os perfis buscados:

— Tem que ser alguém que possa trazer credibilidade. Esses dois primeiros são brasileiros, mas não descartamos e temos na mira, dentro daquilo que buscamos como perfil, também dois estrangeiros. A procura está sendo bem calculada.

Segundo apuração de Zero Hora, um dos estrangeiros mencionados é Eduardo Domínguez, técnico campeão argentino com o Estudiantes. Aos 47 anos, ele esteve próximo de assumir o clube em 2022 após boa campanha com o Colón, pelo qual foi campeão argentino pela primeira vez, mas foi preterido pelo uruguaio Cacique Medina.

Depois, passou pelo Independiente e está há três temporadas no Estudiantes, pelo qual conseguiu o título argentino contra o Racing, nos pênaltis, neste final de semana. O vínculo dele se encerra em dezembro, e Domínguez não deve renovar.

O argentino foi indicado pelo CAPA (Centro de Análise e Prospecção de Atletas), que também monitora treinadores. Os outros nomes debatidos pelo Inter ainda são mantidos em sigilo.

À espera de Tite

Tite foi convidado diretamente por Abel, que aproveitou a relação entre ambos para fazer o convite e ressaltou o vínculo afetivo do técnico com o Colorado. Ele deve dar uma resposta ao Inter nos próximos dias.

Depois de um certo otimismo no fim de semana em relação a resposta de Tite, contudo, nesta segunda-feira (15) cresceu a apreensão nos bastidores, depois do Cruzeiro demonstrar interesse no profissional. O time, que conta com mais investimentos e um calendário mais competitivo que o Colorado, confirmou a saída de Leonardo Jardim nesta manhã.