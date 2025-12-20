Inter aguarda final da Copa do Brasil para definir contratação de executivo de futebol 

Fabinho foi jogador do Inter em 2006 e 2007. Ricardo Chaves / Agencia RBS

O Inter aguarda a final da Copa do Brasil, neste domingo (21), para tentar avançar na contratação de Fabinho Soldado. O ex-volante, campeão do mundo com o Colorado, atualmente é executivo de futebol do Corinthians.

A reportagem de Zero Hora apurou que há muito otimismo no Beira-Rio para a contratação do profissional. A admiração dos dirigentes colorados não é de hoje, tanto que o ex-jogador já recusou um convite do Inter em 2024.

Desde as primeiras conversas, a direção colorada ouviu do executivo que só haveria um desfecho nas tratativas após o fim da temporada. O Corinthians decide a Copa do Brasil com o Vasco neste domingo (21), às 18h, em São Januário.

No Inter, o cargo está vago desde a saída de André Mazzuco, no último dia 9. No ano passado, quando Magrão deixou cargo de diretor de futebol, o clube fez uma primeira tentativa por Fabinho, que recusou a oferta.

No Corinthians, Fabinho tem contrato até dia 31 e não deve renovar. Parte da imprensa de São Paulo já noticia um acerto com o Colorado, o que é desmentido pela direção gaúcha.

Além do contrato por se encerrar no clube paulista, pesa também a boa relação com Abel Braga ainda dos tempos de atleta. Junto do agora diretor técnico do Inter, Fabinho participou das conquistas da Libertadores e do Mundial, em 2006.

Currículo como dirigente

Como dirigente, Fabinho teve passagem elogiada pelo Flamengo, onde iniciou a passagem pelos gabinetes em 2017, no departamento de scout. Em 2021, tornou-se gerente de futebol no clube carioca.

No início de 2024, foi para o Corinthians. Lá, teve maiores atribuições, sendo apontado como responsável por liderar uma reconstrução no departamento de futebol do clube.