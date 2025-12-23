Inter aguarda aval de Pezzolano para avançar por Luiz Gustavo

Luiz Gustavo voltou ao Brasil em 2024. Rubens Chiri / São Paulo,Divulgação

O Inter debate internamente a possibilidade de contratar Luiz Gustavo. Aos 38 anos, o volante não vai renovar com o São Paulo e teve uma conversa com a direção colorada.

Antes da chegada de Paulo Pezzolano, os dirigentes colorados já haviam procurado o estafe do atleta. Será justamente o treinador a dar o último voto pela chegada ou não do jogador ao Beira-Rio.

Nos bastidores, o Inter avalia se o volante pode ou não ser encaixado no estilo de jogo de Pezzolano. Se a resposta for positiva, a direção tentará finalizar as tratativas até o fim da semana.

Ao longo das conversas, os dirigentes apresentaram um projeto que agradou ao jogador. Financeiramente, o clube entende que o negócio é viável, especialmente por se tratar de um jogador que ficará livre no mercado no dia 31.

Última temporada

Após uma temporada acidentada por uma fratura no dedo do pé esquerdo, ainda em janeiro, e o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, em abril, Luiz Gustavo teve sequência com a camisa são-paulina a partir de setembro. Ao todo, foram 13 jogos no ano.

Definida a saída do Morumbi, a ideia é jogar pelo menos mais uma temporada em alto nível. Outros clubes brasileiros também lhe procuraram, entre eles o Mirassol.

A carreira de Luiz Gustavo

Formado pelo CRB, Luiz Gustavo construiu grande parte da carreira na Europa. Na Alemanha, jogou por Hoffenheim, Bayern de Munique e Wolfsburg. Neste período, teve convocações para a Seleção Brasileira, conquistando a Copa das Confederações de 2013 e atuando na Copa do Mundo em 2014.

Ainda passou por Olympique de Marselha, da França, Fenerbahçe, da Turquia, e Al-Nassr, da Arábia Saudita, antes de se transferir para o São Paulo em 2024.