Inter acerta venda de atacante ao Al Ahli, da Arábia Saudita

Ricardo Mathias fez 35 partidas na equipe principal do Inter, com sete gols e uma assistência. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter acertou a venda de Ricardo Mathias ao Al Ahli, da Arábia Saudita. O centroavante de 19 anos já viajou e realizou exames médicos. Restam detalhes para o anúncio oficial. O clube saudita pagará 10 milhões de euros (R$ R$ 65,6 milhões na cotação atual) pelo jovem.

O Colorado tem 60% dos direitos econômicos de Ricardo Mathias, enquanto a Ferroviária tem os 40% restantes. Desta forma, os gaúchos receberão pouco mais de R$ 39 milhões pelo negócio. A informação foi antecipada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo ge.

Revelado pelo Inter no ano passado, quando estreou como profissional, Mathias teve mais oportunidades em 2025. Durante a temporada, chegou a ser titular e desbancou Borré e Valencia. Antes do Al Ahli, recebeu oferta de outro clube saudita, o Al-Nassr.

No total, o jovem fez 35 partidas na equipe principal do Inter, com sete gols e uma assistência. A venda do centroavante aumenta a arrecadação do clube gaúcho em transferências em 2025. O clube está próximo de confirmar também a saída de Vitão para o Flamengo.