Inter acerta com novo executivo de futebol

Fabinho Soldado será o novo executivo de futebol do Inter. Rodrigo Coca / Agência Corinthians

O Inter chegou a um acordo e terá Fabinho Soldado como seu novo executivo de futebol. O acerto ocorreu ainda na sexta-feira (26), e o profissional deve chegar a Porto Alegre no início de janeiro. Ele já trabalha na montagem do grupo colorado para 2026.

A informação do acerto foi divulgada inicialmente pelo jornalista Lucas Collar e confirmada pela reportagem de Zero Hora.

Fabinho já tinha conversado com a direção do Inter antes de sair do Corinthians, mas condicionava o acerto com o Colorado ao futuro em São Paulo. Após o título da Copa do Brasil, o profissional se desligou do Timão, e o Inter intensificou as conversas pelo acordo.

A partir da definição do executivo, o Colorado quer destravar as negociações atuais. O clube busca um atacante, e Pedro Raul é o principal candidato, um volante (Fernando Reges ou Luiz Gustavo), dois zagueiros e reposições para eventuais saídas.

Prestígio no Beira-Rio

O ex-volante, campeão da Libertadores e do Mundial pelo Colorado, tem a admiração da direção colorada há bastante tempo. Desde 2021, quando virou gerente de futebol no Flamengo, o profissional é monitorado pelos gaúchos.

Ainda em 2024, quando Magrão deixou o Inter, os dirigentes fizeram uma proposta a Fabinho. Com apenas seis meses de trabalho no Corinthians à época, ele recusou a oferta.

Cargo vago

O cargo estava vago no Beira-Rio desde o dia 9, quando André Mazucco foi desligado. Com a demissão do executivo, o então diretor de futebol, D'Alessandro, pediu desligamento. Abel Braga seguiu no clube e assumiu o cargo do argentino.