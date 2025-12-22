Inter abre conversas por volante com passagem pela Seleção Brasileira

Atleta de 38 anos está livre no mercado depois de defender o São Paulo nas duas últimas temporadas. Rubens Chiri / São Paulo,Divulgação

O Inter abriu conversas com o volante Luiz Gustavo, ex-Seleção Brasileira. O atleta de 38 anos está livre no mercado depois de defender o São Paulo nas duas últimas temporadas.

O experiente jogador foi alvo colorado em janelas de transferências anteriores e volta a ser pauta no Beira-Rio dentro de uma avaliação do clube pela semelhança de estilo com o volante Fernando, que rescindiu o contrato no meio do ano após lesão no joelho.

Desta vez, o contato foi feito antes do anúncio de Paulo Pezzolano e qualquer evolução depende do aval do novo treinador. A expectativa é de que isso ocorra após as festas de fim de ano.

Projeto colorado

Após uma temporada acidentada por uma fratura no dedo do pé esquerdo ainda em janeiro e o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar em abril, Luiz Gustavo teve sequência com a camisa são-paulina a partir de setembro. Ao todo, foram 13 jogos no ano.

Definida a saída do Morumbi, a ideia é jogar pelo menos mais uma temporada em alto nível. Outros clubes brasileiros também lhe procuraram, entre eles o Mirassol. Porém, o projeto do Inter para a temporada, mesmo sem Libertadores e tendo só Brasileirão e Copa do Brasil pela frente, agradam o atleta.

Formado pelo CRB, Luiz Gustavo construiu grande parte da carreira na Europa. Na Alemanha, jogou por Hoffenheim, Bayern de Munique e Wolfsburg. Neste período, teve convocações para a Seleção Brasileira, conquistando a Copa das Confederações de 2013 e atuando na Copa do Mundo em 2014.