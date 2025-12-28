Incomodado com a direção do Inter, Cruzeiro encerra conversas por Vitão 

Inter aceitou proposta para vender Vitão ao Flamengo. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Depois de ter encaminhado um acordo com o Inter e o tempo de contrato com Vitão, o Cruzeiro desistiu da negociação. Isso porque o zagueiro deve ser vendido ao Flamengo. O andamento das conversas e o revés na expectativa incomodaram os mineiros.

A reportagem de Zero Hora conversou com membros da direção do Cruzeiro, que relataram o desconforto com os dirigentes colorados. Os cruzeirenses consideram que o Inter "vendeu um jogador a dois clubes". A direção do Inter não tem se manifestado sobre a negociação.

O principal incômodo é com o fato de que as conversas com o Inter estavam avançadas, tanto que Vitão já tinha conversado com o técnico Tite e com o presidente Pedro Lourenço. Ele já tinha acertado salários e um contrato de cinco anos em Belo Horizonte.

Mesmo com o estágio avançado das tratativas, o Inter aceitou uma proposta do Flamengo e pediu ao atleta que se acertasse com os cariocas.

O Flamengo pagará 5,5 milhões de euros (R$ 35,9 milhões) à vista e perdoará a dívida referente à compra de Thiago Maia. O clube carioca cobra o valor da negociação com juros, totalizando 4,7 milhões de euros (R$ 30,6 milhões).

O Cruzeiro tinha acordado o pagamento 7 milhões de euros (R$ 45,7 milhões) parcelados. Além disso, os mineiros repassariam por empréstimo o volante Japa, 21 anos, e o zagueiro João Marcelo, 25 anos, em definitivo.

Até o momento, Vitão ainda não entrou em acordo com o Flamengo sobre contrato e salários no Rio de Janeiro. O jogador está de férias em Alagoas, onde passará a virada de ano.