Goleada, crise política e quatro reforços: como o São Paulo chega para enfrentar o Inter

São Paulo vem de uma derrota de 6 a 0 para o Fluminense. Rubens Chiri / São Paulo/Divulgação

Por mais que não esteja na briga contra o rebaixamento, o São Paulo vive momento conturbado na temporada e chega pressionado para enfrentar o Inter, nesta quarta-feira (3), às 20h, na Vila Belmiro, em Santos. O clube paulista vem de uma goleada sofrida para o Fluminense por 6 a 0, fora de casa.

A derrota no Maracanã foi a pior do clube nos últimos 24 anos e culminou no pedido de demissão do ex-diretor de futebol Carlos Belmonte e dos adjuntos Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracalle Abrogi.

Em oitavo lugar com 48 pontos, o São Paulo ainda briga por um eventual G8, que pode existir após o término da Copa do Brasil. Contra o Inter, o técnico Hernán Crespo terá o retorno de quatro jogadores: Rafael e Sabino voltam de suspensão, enquanto Luciano e Ferreira retornam do departamento médico.

O São Paulo ainda tem de lidar com o alto número de lesionados. Na última partida, foram 16 desfalques, sendo 14 por lesões. Segundo o comentarista esportivo Arnaldo Ribeiro, do portal UOL e do canal BandSports, a escalação para enfrentar o Inter deve ser encaminhada nesta terça-feira (1°), mas tende a ser parecida com a utilizada na vitória diante do Juventude, pela 35ª rodada.

A partir disso, o São Paulo deve ter em campo: Rafael; Sabino, Alan Franco e Ferraresi; Maik, Luiz Gustavo (Pablo Maia), Bobadilla e Marcos Antônio; Ferreira, Luciano e Tapia.

O zagueiro Arboleda já voltou a treinar, mas não deve começar a partida, conforme Ribeiro.

Crise política interfere no campo

A goleada sofrida contra o Fluminense, somada as declarações de Luiz Gustavo após a partida, foram o suficiente para escancarar uma crise que já era percebida no ambiente do Tricolor Paulista. O presidente Julio Casares é o principal alvo das cobranças da torcida, que viu a dívida do clube estar próxima de R$ 1 bilhão nesta temporada.

Outra reclamação da torcida se dá pela ausência do clube no Morumbi nos jogos da reta final do Brasileirão. As últimas quatro partidas em casa foram transferidas para a Vila Belmiro em função de shows marcados para a o Estádio do São Paulo.

— A última partida que o São Paulo encarou como decisão foi aquela contra o Palmeiras em que ele foi prejudicado. Depois, fez um ou outro bom jogo, Bahia e Vasco, Bahia o último no Morumbi. Depois que saiu no Morumbi, é simplesmente um cumprimento de tabela até o final melancólico. É o time menos mobilizado. Talvez apenas mais do que o Sport nas últimas rodadas do Brasileiro. Talvez essa seja a chance do Inter — destacou Arnaldo Ribeiro.

O jornalista ainda pontuou que a crise enfrentada pelo clube prejudica o trabalho do técnico Hernán Crespo, que está em sua segunda passagem pela equipe.

— Nessa segunda passagem, ele pegou um clube muito mais rachado, uma direção rachada. Condições péssimas de trabalho para ele. E ele tem sido muito sincero nas entrevistas, apontando os problemas estruturais. Então é uma situação bem mais tensa do que em relação à primeira passagem dele — lembrou o jornalista.