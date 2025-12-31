Fora da pré-temporada no México, zagueiro aguarda rescisão para acertar com o Inter

Atleta de 31 está no Rio de Janeiro, onde mantém a forma física. Divulgação / Atlas FC

O Inter está próximo de um acordo com o zagueiro Dória. Apesar de estar vinculado ao Atlas, do México, até junho de 2027, o atleta ficou de fora da pré-temporada do clube e aguarda a rescisão de contrato para oficializar o próximo passo na carreira.

Aos 31 anos, o defensor permanece no Rio de Janeiro, onde tem mantido a forma com trabalhos diários comandados por um fisioterapeuta particular. O objetivo é retornar ao Brasil, para ficar mais próximo da família.

Revelado pelo Botafogo, Dória foi vendido ainda jovem, com 19 anos, para o Olympique de Marselha, da França, que ainda lhe emprestou ao São Paulo, Granada, da Espanha, e Yeni Malatyaspor, da Turquia.

Há oito temporadas, atua no futebol mexicano, tendo passado pelo Santos Laguna e, nas duas últimas temporadas, pelo Atlas.

No Beira-Rio, Dória é visto como um potencial substituto para Vitão que, embora não tenha sido anunciado de forma oficial, foi negociado com o Flamengo. Também não se descarta o investimento em um outro zagueiro.