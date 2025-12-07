Foi pênalti para o Inter contra o Bragantino? Confira a análise da arbitragem

A luta do Inter para evitar o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro teve um gol de pênalti marcado por Alan Patrick — o segundo do Colorado na partida. Aguirre sofreu o pênalti de Fernando, e o árbitro Davi De Oliveira Lacerda apontou a marca da cal.
De acordo com o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha Diori Vasconcelos, a penalidade foi bem marcada.
— Foi pênalti. Fernando domina a bola, ela escapa do pé dele, o Aguirre toma a frente e é acertado. Pênalti bem marcado — avaliou Diori.
Logo após o gol de pênalti de Alan Patrick, Carbonero aproveitou um contra-ataque para fazer o 3 a 0 para o Inter. Depois, Jhon Jhon descontou para a equipe paulista.