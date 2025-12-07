"Foi muito mais importante do que o Mundial", diz Abel Braga sobre manter o Inter na Série A

Abelão festeja permanência com Vitão. Jeff Botega / Agencia RBS

O pesadelo acabou para o torcedor colorado. Em 2026, o Inter seguirá na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (7), o clube venceu o Bragantino por 3 a 1 e viu dois resultados paralelos ajudarem: as derrotas de Ceará e Fortaleza para Palmeiras e Botafogo, respectivamente.

Após o término da partida, o técnico Abel Braga foi ovacionado no Beira-Rio e foi muito abraçado pelo elenco colorado, assim como por dirigentes. Entre as primeiras palavras depois de manter o Inter na Série, ele fez um comparativo com a conquista do Mundial de Clubes de 2006.

— Lá (no Japão), se eu fosse vice, seria o segundo maior time do mundo. Só que a obrigação era do outro. Hoje, foi muito mais importante. Ajudei a salvar o Inter do rebaixamento — disse Abel, emocionado.

O treinador estava aposentado desde 2022, mas foi contratado pelo Inter para comandar a equipe nas duas últimas rodadas da competição. Ele elogiou o desempenho dos atletas contra o Bragantino e falou sobre a convicção que tinha no grupo de jogadores.

— É o "coloradismo". É o vermelho! — concluiu Abel.