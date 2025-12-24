Flamengo monitora possível saída de Vitão do Inter; zagueiro dá preferência ao Cruzeiro

Vitão desperta interesse do Flamengo. SILVIO AVILA / AFP

O Cruzeiro segue como principal candidato a tirar Vitão do Inter. Mesmo assim, o Flamengo acompanha as tratativas e mantém o interesse no zagueiro colorado, que já acertou um contrato de cinco anos com a equipe de Belo Horizonte.

A última proposta do clube carioca incluía um pagamento de 5 milhões de euros (cerca de R$ 32,5 milhões) ao Inter e o abatimento da dívida por Thiago Maia, estipulada em 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 26 milhões). A direção colorada recusou a oferta.

A reportagem de Zero Hora apurou que o Flamengo não deve aumentar os valores, pois o clube acredita ter chegado ao limite. Além disso, o Rubro-Negro considera uma "questão de honra" o recebimento do valor devido pelo Inter pela compra de Thiago Maia.

Vitão entende que, apesar da potência do Flamengo no futebol sul-americano, o Cruzeiro pode ser uma melhor alternativa em função da concorrência. Em Minas Gerais, o defensor também disputará grandes competições, mas possivelmente como titular ao lado de Fabrício Bruno.

Atletas envolvidos no negócio

A negociação com o Cruzeiro ainda não está finalizada, pois os clubes não chegaram a um consenso sobre os atletas a serem envolvidos na transferência. Um dos jogadores a ser emprestado ao Inter seria o volante Japa, de 21 anos, mas não houve acordo sobre outro atleta.

Um nome que foi especulado é o do zagueiro João Marcelo, de 25 anos. O jogador tem uma proposta de fora do Brasil e não teria interesse em atuar no Beira-Rio. Com a negativa, restam poucas opções no elenco do Cruzeiro para serem repassadas ao Colorado.

Os mineiros ofereceram o pagamento de 7 milhões de euros (R$ 45,3 milhões) ao Inter mais o repasse de dois atletas. Caso não haja acordo em relação aos jogadores, a direção colorada deve aumentar a pedida financeira.

Mesmo com o possível aumento dos valores, o negócio está avançado, pois o Cruzeiro se mostra aberto a subir a oferta.