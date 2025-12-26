Flamengo faz nova proposta ao Inter e se aproxima da compra de Vitão

Vitão deve jogar pelo Flamengo em 2026. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Uma reviravolta pode colocar Vitão rumo ao Flamengo. Nas últimas horas, os cariocas melhoraram a proposta e estão próximos de comprar o zagueiro do Inter.

A reportagem de Zero Hora afirmou que entre Inter e Cruzeiro já havia um acordo para a venda. Inclusive, Vitão tinha sido liberado para se acertar com os mineiros, o que também já estava bem encaminhado.

Porém, nas últimas horas, o Flamengo melhorou a proposta e balançou a direção do Inter. Nos bastidores, os dirigentes já pediram a Vitão que negocie seu contrato no Flamengo.

Os cariocas oferecem 5,5 milhões de euros (R$ 35,9 milhões) à vista ao Inter mais o perdão da dívida pela compra de Thiago Maia para adquirir 80% dos direitos econômicos do zagueiro. A informação da nova proposta e os valores foram divulgados pelo Venê Casagrande e confirmados por Zero Hora.

O Cruzeiro sinalizava com uma proposta de cerca de 7 milhões de euros (R$ 45,7 milhões). Além disso, os mineiros topariam repassar jogadores ao Colorado.

Apesar da vontade do Inter de que o negócio seja feito com o Flamengo, ainda não há acerto de Vitão com os cariocas. O jogador, inclusive, já havia manifestado preferência por atuar no Cruzeiro pela chance de ter maior minutagem como titular.

