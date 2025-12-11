Filipe Luís elogia gramado do Beira-Rio em coletiva no Catar: "Melhor do mundo"

Gramado do Beira-Rio foi elogiado pelo atual treinador do Flamengo. Jefferson Botega / Agencia RBS

Após a vitória do Flamengo sobre o Cruz Azul pelas quartas da Copa Intercontinental, o técnico Filipe Luís falou sobre a adaptação do time no Catar e destacou a boa qualidade do gramado do estádio Ahmad bin Ali, onde o Rubro-Negro jogou nesta quarta (10) contra o time mexicano.

O treinador brasileiro, inclusive, comparou o campo ao da Arena Corinthians e do Beira-Rio:

— Esse gramado aqui é parecido com o do campo do Corinthians e o do Inter, no Beira-Rio, os melhores gramados do Brasil e do mundo. Esse gramado aqui é gramado europeu — elogiou.

O treinador disse que o problema de adaptação é a bola escolhida para a competição, que "escapa". Isso vai exigir um treinamento para que os jogadores consigam se adaptar mais rápido:

— Até mesmo a bola da Libertadores, que é diferente do Brasileiro, os jogadores acabam se adaptando conforme vão tendo mais minutos com ela. Mas não é desculpa, o Cruz Azul passou pela mesma situação. É entender bem o que deu errado, corrigir, e não tenho dúvidas que os jogadores vão se sentir melhores no próximo jogo.

O Flamengo volta a campo no sábado (13), às 14h, contra o Pyramids FC, pela semifinal do Intercontinental.