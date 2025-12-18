Filho de Fernandão despista sobre interesse do Inter: "Muita gente me mandou mensagem, mas não sei de nada"

Enzo Costa, filho de Fernandão, esteve no programa Bola nas Costas. Sofia Siebiger / Agência RBS

Enzo Costa, filho de Fernandão, foi o convidado desta quinta-feira (18) no programa Bola nas Costas, da Rádio Atlântida. E garantiu não ter sido procurado por ninguém do Inter sobre um possível interesse em seu retorno ao Beira-Rio. Seu nome foi linkado ao clube gaúcho nos últimos dias, por indicação de Abel Braga.

Perguntado sobre o assunto, o jogador de 22 anos respondeu:

— Tenho contrato com o Vila Nova até 2027. Vi que saiu um monte de coisa, muita gente me mandou mensagem, mas não sei de nada. Está tudo com meus empresários.

A carreira de Enzo é gerida pela empresa, a mesma que cuidava da carreira de Fernando Reges, volante que saiu do Inter no meio da temporada, quando sofreu uma grave lesão. Fernando, inclusive, faz parte da sociedade.

Após começar a carreira como centroavante e passar toda a base nessa função, Enzo mudou de posição. Ele tem sido escalado como segundo volante. O Vila Nova, comandado por Umberto Louzer, se reapresenta no dia 26 de dezembro. O Campeonato Goiano começa em 10 de janeiro. A equipe está na Série B nacional.