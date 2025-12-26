Fernando x Luiz Gustavo: a comparação em números entre os volantes veteranos na mira do Inter

Na busca por reforços para 2026, o Inter tem dois veteranos na mira. Um deles é o velho conhecido Fernando, que decidiu retornar aos gramados e iniciou conversas com a diretoria.
O outro é Luiz Gustavo, que tem o contrato com o São Paulo encerrando no final deste ano. Os dois têm a mesma idade, 38 anos, e com histórico de sucesso no futebol europeu.
As carreiras de Luiz Gustavo e Fernando têm pontos parecidos. Ambos deixaram o Brasil cedo e apareceram para brilhar em gigantes europeus. Fernando levantou taças em Porto, Manchester City e Benfica. Já Luiz Gustavo foi multicampeão no Bayern de Munique e chegou a disputar a Copa do Mundo de 2014. Jogar pela Seleção Brasileira foi algo que faltou para Fernando.
Comparativo
Para avaliar os dois, o Desenho Tático de Zero Hora levantou os dados da temporada 2024, quando ambos atuaram em maior parte do Brasileirão. O Brasileirão de 2024 vale mais como parâmetro, pois ambos tiveram problemas físicos e atuaram pouco em 2025.
Os dados estatísticos do site Sofascore mostram um certo equilíbrio entre Fernando e Luiz Gustavo nas ações. Confira:
Jogos disputados:
- Fernando 24 x 28 Luiz Gustavo
Minutos por jogo:
- Fernando 65 x 77 Luiz Gustavo
Gols:
- Fernando 1 x 2 Luiz Gustavo
Assistências:
- Fernando 0 x 1 Luiz Gustavo
Desarmes por jogo:
- Fernando 1,3 x 1,5 Luiz Gustavo
Interceptações por jogo:
- Fernando 0,9 x 1 Luiz Gustavo
Cortes por jogo:
- Fernando 1,9 x 0,6 Luiz Gustavo.
Duelos ganhos pelo chão:
- Fernando 50% x 52,3% Luiz Gustavo
Jogos disputados:
- Fernando 61,5% x 51,9% Luiz Gustavo
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲