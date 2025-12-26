Fernando x Luiz Gustavo: a comparação em números entre os volantes veteranos na mira do Inter

Fernando e Luiz Gustavo estão na mira do Inter. Montagem de fotos de Ricardo Duarte e Rubens Chiri / Divulgação / Inter / São Paulo

Na busca por reforços para 2026, o Inter tem dois veteranos na mira. Um deles é o velho conhecido Fernando, que decidiu retornar aos gramados e iniciou conversas com a diretoria.

O outro é Luiz Gustavo, que tem o contrato com o São Paulo encerrando no final deste ano. Os dois têm a mesma idade, 38 anos, e com histórico de sucesso no futebol europeu.

As carreiras de Luiz Gustavo e Fernando têm pontos parecidos. Ambos deixaram o Brasil cedo e apareceram para brilhar em gigantes europeus. Fernando levantou taças em Porto, Manchester City e Benfica. Já Luiz Gustavo foi multicampeão no Bayern de Munique e chegou a disputar a Copa do Mundo de 2014. Jogar pela Seleção Brasileira foi algo que faltou para Fernando.

Comparativo

Para avaliar os dois, o Desenho Tático de Zero Hora levantou os dados da temporada 2024, quando ambos atuaram em maior parte do Brasileirão. O Brasileirão de 2024 vale mais como parâmetro, pois ambos tiveram problemas físicos e atuaram pouco em 2025.

Os dados estatísticos do site Sofascore mostram um certo equilíbrio entre Fernando e Luiz Gustavo nas ações. Confira:

Jogos disputados:

Fernando 24 x 28 Luiz Gustavo

Minutos por jogo:

Fernando 65 x 77 Luiz Gustavo

Gols:

Fernando 1 x 2 Luiz Gustavo

Assistências:

Fernando 0 x 1 Luiz Gustavo

Desarmes por jogo:

Fernando 1,3 x 1,5 Luiz Gustavo

Interceptações por jogo:

Fernando 0,9 x 1 Luiz Gustavo

Cortes por jogo:

Fernando 1,9 x 0,6 Luiz Gustavo.

Duelos ganhos pelo chão:

Fernando 50% x 52,3% Luiz Gustavo

