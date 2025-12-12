Fernando Carvalho torce por Abel no Inter e comenta sobre oposição integrar a gestão Barcellos: "Muito difícil"

Fernando Carvalho presidiu o Inter no histórico ano de 2006. Lauro Alves / Agencia RBS

Tido por muitos como o maior presidente da história do Inter, Fernando Carvalho é uma voz sempre consultada nos momentos de dificuldades do Inter. Nesta quinta-feira (11), ele esteve presente na comemoração dos 50 anos do título brasileiro de 1975, com a participação de ex-jogadores e convidados no Parque Gigante. E em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, comentou sobre o momento atual do clube.

Na terça-feira (11), Carvalho e outros ex-presidentes participaram de uma reunião com o presidente Alessandro Barcellos. Os membros do Conselho Consultivo ouviram as angústias da atual gestão e prestaram apoio.

— Eu, pessoalmente, admirei a autocrítica feita pelo presidente, reconhecendo erros, reconhecendo que alguns processos não foram corretos, que resultaram em maus resultados, que resultaram em uma situação ruim para o clube, tanto financeira como em termos de atuação dentro do campo — disse Fernando Carvalho.

O ex-presidente do clube ainda informou que o grupo se comprometeu a procurar grupos políticos colorados para transmitir a ideia de pacificar tal segmento no clube, com a possibilidade de oferecer cargos dentro da gestão. Mesmo assim, Fernando Carvalho enxerga o movimento como algo difícil.

— Alguns conselheiros que eram partidários do presidente foram demitidos em uma situação que ficou muito mal para todos. Então, há um receio muito grande de assumir um cargo, de não ter uma segurança, de não ter uma sequência, de acabar sendo responsável por coisas que não decorrem da atuação desses dirigentes. Eu vejo como muito difícil, embora nós estejamos sempre à disposição para participar de reuniões como essa, sugerir situações, sugerir coisas — concluiu Fernando Carvalho, que afirmou ter uma boa relação com Alessandro Barcellos.

Campeão da Libertadores e do Mundial de 2006, Carvalho ainda comentou sobre a possibilidade de Abel Braga seguir no Inter com algum cargo no departamento de futebol:

— A necessidade do clube certamente vai pesar na sua decisão. Eu não falei com ele sobre isso, mas o fato dele ser acima de tudo, embora profissional, um colorado, vai monitorar as suas decisões. Tomara que ele aceite.