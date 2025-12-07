Faixa de protesto e segurança reforçada: veja o clima na concentração do Inter antes de decisão contra o Bragantino

Concentração colorada contou com reforço na segurança. Saimon Bianchini / Agencia RBS

A luta para evitar o rebaixamento deixa o clima diferente na concentração do Inter. O clube tenta criar uma mobilização horas antes para o confronto decisivo diante do Bragantino. Porém, uma faixa de protesto foi colocada na frente do hotel por conta do momento ruim da equipe. O local teve a segurança reforçada e retirou a faixa.

O Colorado precisa ganhar do time de Bragança Paulista e torcer por resultados paralelos de adversários diretos para escapar da Série B.

O ambiente é de pressão no ambiente interno e externo. A segurança dos treinos da semana foi reforçada, mas nenhum ato de violência foi registrado. Também foi realizada uma mobilização entre os atletas para alcançar o objetivo de manter o Inter na Série A.

Cinco seguranças privados monitoram o saguão do Art Hotel, local da concentração da equipe, algo que não aconteceu em outros jogos. Os dirigentes devem se juntar à delegação no final da manhã. A palestra de Abel Braga está prevista para as 13h30min, e a saída do hotel para as 14h.

Escalação do Inter

O time está definido e entrará em campo com Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho e Borré.