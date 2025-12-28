Fabinho Soldado fala sobre o Inter e a relação com Abel Braga: "Vou analisar com carinho"

Fabinho Soldado será o novo executivo de futebol do Inter. Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians / Divulgação

Fabinho Soldado será o novo executivo de futebol do Inter. O ex-volante do clube confirmou as conversas com o Inter, mas preferiu ser cauteloso. Ele organizou um jogo beneficente em São Caetano do Sul e concedeu entrevista.

A reportagem de Zero Hora apurou que já há um acordo entre Inter e Fabinho e o profissional chegará ao clube em janeiro. O executivo admite a procura do Colorado, mas revelou:

— Claro que a gente tem algumas consultas de outros clubes, a gente respeita muito, né? Eu respeitei muito o tempo que eu estava no Corinthians. Não tenho nada certo com ninguém, nunca tinha acertado nada [...] E sim, o Inter é um deles. Sempre teve uma aproximação muito grande por eu ter jogado lá, por conhecer o Abel Braga, mas é claro que não é só por isso. A procura existe pela competência, pelo profissional que eu sou do futebol — afirmou.

Fabinho garantiu que vai analisar as ofertas nos próximos dias. O Inter aguarda pelo profissional para avançar na montagem do elenco para 2026:

— Vou analisar com muito carinho tudo aquilo que surgir. Sim, existe um carinho pelo Inter, uma admiração enorme pelo Abel, uma pessoa que contribuiu muito para o nosso futebol. Sei que ele tem um carinho de todos o Brasil em relação ao que ele fez.

— É claro que o meu carinho por ele é enorme, foi o meu campeão do título da Libertadores e do campeão do mundo. Se for possível, estou pensando aqui, já faz 20 anos, quem sabe pode ser uma data emblemática — concluiu.

Após a saída do Corinthians, Fabinho encaminhou o acordo com o Inter e está iniciando o trabalho mesmo não estando em Porto Alegre. O executivo deve desembarcar na Capital após a virada do ano.

