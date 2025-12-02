Ex-técnico do Inter é anunciado por time que revelou Ibrahimovic

Espanhol voltará a trabalhar após demissão do Zaragoza. Malmo / Divulgação

O Malmo, da Suécia, anunciou Miguel Ángel Ramírez, ex-Inter, como treinador da equipe para temporada de 2026. Apesar do anúncio nesta terça-feira (2), ele só comandará a equipe sueca após a virada do ano.

Ramírez deixou o Colorado em 2021 após 22 partidas, com 11 vitórias, sete derrotas e quatro empates. Ele perdeu o Gauchão para o Grêmio após uma derrota em casa e um empate na Arena.

Ramírez está desempregado desde março, quando foi demitido do Zaragoza após uma sequência de maus resultados.

Após deixar o Inter, o espanhol comandou Charlotte FC, dos Estados Unidos; Sporting Gijón, da Espanha; Al-Wakrah, do Catar; e, por fim, o Zaragoza.

O Malmo revelou, em suas categorias de base, o centroavante sueco Zlatan Ibrahimovic, estrela de Juventus, Inter de Milão, Milan, Barcelona, PSG e Manchester United.