Ex-lateral Kléber relembra briga com D'Alessandro no Inter: "Dei um socão na cara dele"

O ex-lateral Kléber atuou no Inter entre as temporadas de 2009 e 2013. Nos cinco anos em que esteve em Porto Alegre, viveu momentos de altos e baixos. Em entrevista ao Charla Podcast, relembrou uma briga que teve com D'Alessandro em 2009, já sob o comando de Mário Sérgio.

— Ele deu uma chegada em um moleque. E eu coloquei na minha cabeça "se fosse comigo, não ia dar certo". Na próxima jogada, eu roubo a bola dele e dou uma olhadinha para trás. Quando olhei, senti o vulto do pé dele passando por mim. Não pegou, mas mesmo que não pegou (sic), já virei e já soltei um socão na cara dele. Se rolamos, soco daqui, soco de lá e os caras separaram — contou Kléber.

Apesar da briga, semanas depois os dois fizeram as pazes e construíram uma amizade que durou até o fim da passagem do lateral por Porto Alegre.

— Um dia ele me chamou e falou "essa situação não pode continuar. Você passa por todo mundo e não me cumprimenta. Tá tirando minha moral também do grupo". Eu falei "não, beleza, a partir de hoje eu te cumprimento". Nós fomos reconstruindo a amizade — ressaltou.

Juntos, depois, Kléber e D'Alessandro conquistaram a Libertadores, a Recopa Sul-Americana, a Copa Suruga e três Campeonatos Gaúchos.