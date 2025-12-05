Ex-jogador do Inter é condenado por abuso sexual na Espanha

Hugo Mallo defendeu o Inter entre 2023 e 2024. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O ex-lateral-direito do Inter, Hugo Mallo, foi condenado de forma definitiva por abuso sexual por assediar uma mascote antes de uma partida do Campeonato Espanhol, em 2019. A sentença foi confirmada nesta quinta-feira (4) pela Oitava Vara Cível de Barcelona e confirmada por José Manuel Delgado Seoane, Juiz da 21ª Vara Criminal de Barcelona.

O jogador, que atuou no Inter entre 2023 e 2024, já havia sido condenado no ano passado, mas tentou reverter o cenário por meio de recursos. Segundo o Marca, todos eles foram negados, o que determina que Mallo comece a pagar a sentença.

Ficou determinado que ele deverá pagar uma multa de 20 meses, no valor de 10 euros por dia, além de uma indenização à vítima de 1.000 euros.

Atualmente sem clube, desde que deixou o Aris, da Grécia, em maio, Hugo Mallo defendia o Celta de Vigo em 2019. Antes da partida contra o Espanyol, quando os times se cumprimentavam no gramado, o jogador apalpou os seios de uma mulher, que estava vestida de periquito, mascote do time catalão.

O Marca ainda informou que a vítima do abuso sexual irá doar os valores recebidos ao Espanyol.