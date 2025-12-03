Ex-jogador do Inter chama presidente de clube de “bobo da corte” e define prazo para se aposentar

Thiago Galhardo defendeu o Inter entre 2020 e 2021. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O atacante Thiago Galhardo voltou aos holofotes com mais uma declaração polêmica. Nesta terça-feira (2), o ex-jogador do Inter participou da Conferência de Futebol do Nordeste (Confut), que está sendo realizada no Recife. Durante uma palestra, alfinetou presidentes de dois clubes que defendeu.

Recentemente, Galhardo conseguiu a rescisão indireta na Justiça para deixar o Santa Cruz, clube em que conseguiu o acesso à Série C. Ele cobrou salários atrasados e acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

O ex-jogador do Inter, que quase foi artilheiro do Brasileirão 2020, chamou o atual presidente do clube pernambucano de "bobo da corte" após comparar a equipe com o Vasco, time que defendeu entre 2018 e 2019.

— Para mim, dois clubes muito parecidos que são gigantes, um é o Vasco e o outro é o Santa Cruz. O que falta são as más administrações que têm. Sempre tem um bobo da corte querendo ser rei. Era o presidente que era médico lá (Alexandre Campello), e o que aqui falam que é da área política (Bruno Rodrigues foi deputado). Então, quando se junta isso à política, tem muita gente que promete um monte de coisa e não cumpre. Mais uma vez eu passei por isso — declarou o atleta.

Thiago Galhardo reforçou que tentou um acordo com a diretoria do Santa Cruz para receber o valor dos salários atrasados, mas não foi correspondido. Segundo o atacante, houve um acerto com o CEO do time, mas faltou a aprovação dos investidores da SAF e do presidente Bruno Rodrigues. Em contato com o ge.globo, os dirigentes preferiram não comentar sobre o assunto.

Aposentadoria

Durante a Conferência, Galhardo admitiu que pensou em se aposentar após o acesso à Série C, mas que mudou de ideia em função de um pedido do filho. A ideia agora é pendurar as chuteiras após a temporada 2026.

— Ninguém vai conseguir tirar o Thiago Galhardo para trabalhar em 2027, isso é chance zero. Era para eu parar este ano, mas, na verdade, com esse acesso do Santa, tudo mudou na minha cabeça. Meu filho mais novo me pediu para jogar mais um ano e por um pedido dele eu vou, porque, por mim, eu tinha parado agora — disse Galhardo.

Quanto às propostas, o jogador não indicou quais times manifestaram interesse, mas deu pistas sobre os Estados dos clubes: