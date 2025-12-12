Ex-Inter decide se aposentar após sofrer mal súbito

Oscar voltou para defender o São Paulo após oito anos na China. RUBENS CHIRI / São Paulo,Divulgação

O meia Oscar, 34 anos, decidiu se aposentar. A informação foi apurada pelos canais ESPN.

O ex-atleta do Inter sofreu um mal súbito durante exames realizados no mês passado. Oscar foi encaminhado de ambulância para o Einstein Hospital Israelita, onde ficou na UTI. Por lá, teve diagnosticado com uma síncope vasovagal.

A aposentadoria já era provável após o problema, que é uma perda transitória de consciência causada por uma diminuição da pressão arterial e dos batimentos cardíacos. O jogador ainda discutirá a rescisão amigável com o São Paulo.

A temporada de 2025 ficou marcada para Oscar por suas lesões, a principal delas uma fratura em três vértebras que o deixou afastado por três meses. Em seu retorno ao clube, fez dois gols em 21 jogos.

Carreira de Oscar

O meio-campista foi revelado pelo São Paulo em 2008, mas deixou o clube em 2010 para defender o Inter. Foram duas temporadas pelo Colorado. Em 2012 foi negociado para o Chelsea, onde ele permaneceu até 2016.

A partir daí, Oscar passou oito temporadas na China, onde conseguiu ganhar bastante dinheiro e fez história pelo Shanghai Port. O meia voltou ao Brasil para defender a equipe que o revelou.