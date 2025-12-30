Ex-goleiro, guri de 24 anos e fiéis escudeiros de Pezzolano: quem forma a nova comissão técnica do Inter

Manuel Ramas (analista de desempenho), Paulo Pezzolano, Matías Filippini (coordenador da comissão) e Gonzalo Álvarez (preparador físico). Real Valladolid / Divulgação

Paulo Pezzolano costuma montar uma equipe forte, qualificada e ambiciosa para trabalhar em seus projetos. Três de seus auxiliares deixaram sua equipe para assumir projetos próprios. Trata-se de uma característica do uruguaio: contrata assistentes que queiram ser técnicos.

No Inter, trará cinco profissionais. Serão dois auxiliares diretos, um preparador físico, um analista de desempenho e um coordenador de equipe. A curiosidade é que um deles tem apenas 24 anos.

Trata-se de Mauro Jarodich. Filho de Alfredo Jarodich, um dos preparadores físicos mais importantes da história do Uruguai, e que fez parte do corpo técnico de Hugo de León, ídolo do Grêmio, em trabalhos no Nacional-URU e no Monterrey-MEX. Mauro é formado em Educação Física e nasceu em 2001.

— Não me assusta a idade, não me assusta nada. O que quero é conhecimento — disse Pezzolano em entrevista ao programa Punto Penal, do Uruguai.

Acima de Mauro na hierarquia estará um profissional mais experiente. O ex-goleiro Esteban Conde, que trabalhou em 2023 como técnico do Danubio-URU, será o auxiliar número 1. Ele foi assistente também no Nacional-URU, quando comandado por Martín Lasarte entre 2024 e 2025.

Esteban Conde e Mauro Jarodich. Montagem sobre fotos de Danubio e Arquivo Pessoal / Divulgação

— Vejo Conde como um técnico muito preparado e com um futuro enorme — resumiu Pezzolano.

Há ainda outros três profissionais, todos uruguaios. E todos já integrantes antigos da comissão de Pezzolano.

O preparador físico Gonzalo Álvarez, o analista de desempenho Manuel Ramas e o coordenador de comissão Matias Filippini estão com o técnico desde o início da trajetória. Estiveram juntos no Cruzeiro, no Valladolid e no Watford, por exemplo.

A curiosidade é a função de Filippini. Ele comanda e organiza as necessidades da comissão técnica. Que vão desde detalhes pequenos, como local para sala de reuniões em viagens, por exemplo, ou decisões maiores, como aprovação de materiais de comunicação do clube.

A comissão técnica de Pezzolano se apresenta junto ao grupo principal, em 3 de janeiro. Eles devem comandar o time, porém, só a partir da quarta rodada do Gauchão.