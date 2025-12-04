"Esperava que poderia contribuir mais", desabafa Abel Braga após goleada sofrida pelo Inter contra o São Paulo

Técnico ainda terá o jogo contra o Bragantino no comando do Inter. Saimon Bianchini / Agência RBS

Se a chegada de Abel Braga deu uma levantada no ânimo do torcedor colorado, a goleada sofrida contra o São Paulo por 3 a 0 foi o suficiente para devolver o sentimento de tristeza à torcida. Com o resultado, o Inter está na 18ª colocação e agora, além da vitória na última rodada, terá de torcer para outros dois resultados paralelos para seguir na Série A.

Após a derrota desta quarta-feira (3), Abel chegou na entrevista coletiva nitidamente abatido. Ao ser questionado sobre a atuação da equipe, ele disse que faltou intensidade, principalmente nos duelos contra os jogadores do São Paulo.

— Eles têm que ter mais sacrifício, eles têm que ter mais luta para não sofrer gol bobo. É uma situação ruim, porque isso mexe com a qualidade de um time de jogadores de experiência, jogadores que estão em um momento de desenvolvimento muito bom. Tu toma oito gols em dois jogos, é uma coisa meio surreal para uma equipe do tamanho do Inter, uma equipe gaúcha — desabafou Abel.

Abel Braga ainda admitiu que imaginava contribuir mais para a equipe diante do São Paulo. Mesmo assim, não jogou a toalha e lembrou o motivo de ter aceitado o convite da direção colorada.

— Eu vim pelo coração, mas não importa. Se o Inter cair, tá caindo com o Abel. Se é dois jogos, se tem contrato, se não tem, não importa. Tem que assumir. E eu estou botando a minha cara. Eu esperava que poderia contribuir mais — explicou Abel Braga.

O Inter encerra a temporada neste domingo (7) contra o Bragantino, às 16h, no Beira-Rio, contra o Bragantino.

Pedido de desculpas

Após a primeira pergunta da coletiva, Abel aproveitou para reforçar o pedido de desculpas com relação à fala homofóbica que teve durante a sua apresentação no Inter. Na ocasião, ele teria dito que não queria ver o time de rosa, pois era "cor de viado".

O novo pedido de desculpas veio com uma relação à morte de seu filho, João Pedro, ocorrida em um acidente em casa, no Rio de Janeiro, em julho de 2017.

— Quero fazer uma colocação daquilo que houve lá na última coletiva, onde eu fui relatar uma brincadeira que aconteceu no treinamento e isso criou uma polêmica muito grande. Então, eu já me desculpei, não deveria ter falado absolutamente nada naquele momento. Só quero que vocês entendam uma coisinha, preciso fazer esse parênteses porque é a minha vida. Eu perdi um filho com 19 anos. Quem perde um filho não é homofóbico. Quero que vocês entendam isso. Foi uma brincadeira que eu fui juvenil, não devia ter falado nada ali e pronto, aquilo passava — concluiu Abel.



