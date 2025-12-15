Enquete: qual a maior decepção do Inter em 2025? 

Inter teve uma temporada abaixo da esperada. Omar Freitas / Agencia RBS

O Inter terminou o ano de 2025 com a conquista do Gauchão após oito anos. No Brasileirão, sofreu até a última rodada na luta contra o rebaixamento para a Série B e terminou na 16ª posição.

Apesar de um time considerado pronto para conquistar títulos, alguns dos principais nomes do elenco decepcionaram no ano.

Rochet

O uruguaio passou mais tempo no departamento médico colorado do que dentro de campo. No final do ano, com o Inter a perigo no Brasileirão, voltou às pressas e falhou em jogos importantes — contra o Vasco e contra o São Paulo.

Bernabei

Sob o comando de Roger Machado em 2024, foi um dos principais nomes do elenco do Inter. Neste ano, apresentou as já conhecidas falhas defensivas e sucumbiu com boatos sobre sua vida particular.

Borré

Oito gols em 47 partidas. Para um dos maiores salários do elenco do Inter, é muito pouco. Alternou momentos de titularidade e de banco de reservas, inclusive em momentos importantes para o clube na temporada.

Valencia

O equatoriano viveu mais um ano marcado pelos gols perdidos, como aquele contra o Fluminense pela Libertadores de 2023. Mas sofreu críticas também pelo baixo desempenho apresentado neste ano. A bronca da torcida foi mais um fator que contribuiu para uma negociação com o Pachuca, do México, antes do fim da temporada.

Wesley

O atacante também foi um dos principais nomes da equipe em 2024, mas o cenário neste ano foi diferente. Fez apenas um gol em 38 partidas. Foi vendido ao Al-Rayyan, do Catar.