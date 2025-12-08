Enquete GZH: qual técnico deve comandar o Inter em 2026?

Após se garantir na Série A para 2026, o Inter busca técnico para a assumir o time na próxima temporada.
Afinal, Abel Braga disse que não seguirá como treinador do Colorado após livrar a equipe do rebaixamento — ainda que não descarte ficar no clube como coordenador técnico.
Assim, o Inter se volta ao mercado para definir seu novo treinador. Zero Hora listou cinco nomes que podem assumir o comando da equipe a partir de janeiro.
A enquete já foi encerrada. Confira o resultado abaixo.
