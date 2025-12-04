"Enquanto tivermos chance, seremos os primeiros a acreditar", diz Vitão após derrota para o São Paulo

Vitão pediu desculpas ao torcedor pelo resultado. GUILHERME DIONíZIO / CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

O Inter chega à última rodada do Brasileirão precisando vencer e torcer por tropeços dos adversários na luta pelo rebaixamento. A derrota para o São Paulo, por 3 a 0, deixou o time gaúcho na 18ª posição na tabela de classificação.

Uma das lideranças do grupo, Vitão falou sobre a situação delicada vivida pela equipe.

— Gostaria de pedir desculpas mais uma vez para nosso torcedor. Tentamos e, infelizmente, deu tudo errado. Mas enquanto tivermos chance, seremos os primeiros a acreditar — afirmou.

O confronto com os paulistas marcou o retorno do do técnico Abel Braga ao clube. O zagueiro também falou sobre as mudanças anímicas causadas pela chegada do treinador

— O Abel colocou nossa mentalidade lá em cima. Infelizmente as coisas não aconteceram hoje. O que passou não volta mais. Agora é descansar, trabalhar, focar nesse último jogo que tem.

O Inter enfrenta o Bragantino, no domingo (7), às 16h, pela última rodada do Brasileirão. O time não depende mais só dele para permanecer na Série A.